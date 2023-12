W Chełmnie do niedzieli trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Można poczuć atmosferę świąt i zrobić świąteczne zakupy. Zdjęcia

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Chełmnie

Po rynku krąży juz specjalny zimowy express - kolejka Drago, która zapewnia mnóstwo radości i emocji całym rodzinom. Godziny otwarcia: 2 grudnia - od 10 do 20, 3 grudnia - od 10 do 18.

Zobaczcie zdjęcia z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Chełmnie - piątek 1 grudnia 2023i

Mikołajkowe morsowanie w niedzielę nad Jeziorem Starogrodzkim

Idziemy na rekord - mówią chełmińskie Foczki i Morsy. Ilu morsujących Mikołajów wejdzie do Jezioro Starogrodzkie w niedzielę (3.12.2023) o godz. 11? Jak co roku morsy z Chełmna włączają się do akcji #onkomikolaje. Zapraszają zainteresowanych, by się do nich przyłączyli.