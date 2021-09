W Dusznikach-Zdroju powstaje ósmy ośrodek przygotowań olimpijskich

– Polski rząd ma świadomość tego, że do tego aby polscy sportowcy osiągali sukcesy na najważniejszych międzynarodowych imprezach, potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego dwa dni temu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o sporcie, która umożliwi nam zwiększenie bezpośredniego wsparcia dla zawodników i trenerów w postaci nowych programów stypendialnych. Równie ważnym czynnikiem sukcesów polskiego sportu jest rozwój odpowiedniej infrastruktury treningowej, umożliwiającej przygotowanie do najważniejszych startów. Dlatego zdecydowaliśmy o powołaniu – na bazie istniejącej już w Dusznikach – Zdroju infrastruktury kolejnego, ósmego, ośrodka przygotowań olimpijskich. To kolejna strategiczna inwestycja w rozwój polskiego sport – mówił podczas konferencji prasowej w Tauron Duszniki Arenie wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński. Podkreślił, że wspieranie sportu i uzdolnionych polskich sportowców jest obowiązkiem państwa.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podkreślił, że ta inwestycja przyczyni się do rozwoju Dolnego Śląska. – Zarówno sportowego, gospodarczego, jak i społecznego. COS w Dusznikach będzie pierwszym ośrodkiem przygotowań olimpijskich w Polsce południowo-zachodniej – powiedział.