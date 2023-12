W Kamieniu Krajeńskim będzie żłobek. Znajdzie w nim miejsce 32 malców

Do tej pory żłobka w Kamieniu Krajeńskim nigdy nie było. Nie było też obiektu, w którym można by je uruchomić. Stąd też potrzeba budowy nowe instytucji. Pomoże w tym pozyskane rządowe dofinansowanie z programu Maluch+. Burmistrz Kamienia Wojciech Głomski podpisał już umowę z wojewodą na utworzenia 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.