W Kikole młodzi recytatorzy zmagali się w konkursie „Wierszyki łamiące języki”! Małgorzata Chojnicka

W Kikole pod patronatem burmistrza odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski pt. ,,Wierszyki łamiące języki”. Był on skierowany do „zerówkowiczów” oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych, a zorganizowali go: Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole. Jego pomysłodawczynią jest nauczycielka Ewa Góralska.