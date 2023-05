W Kikole trwa budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. Jest dofinansowanie projektu

- Potrzebowaliśmy takiego boiska z prawdziwego zdarzenia – mówi Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. – Trzeba zadbać o jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, bo przecież zdrowie naszych mieszkańców jest najważniejsze. Mam nadzieję, że nie tylko młodzież będzie z niego korzystać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny zakończyć się w listopadzie.

Inwestycje drogowe są bardzo ważne

Gmina Kikół co roku realizuje inwestycji drogowe, które budzą największe zainteresowanie mieszkańców. Już zostały rozstrzygnięte przetargi na modernizację dwóch dróg – w Suminie i w Kikole-Wieś. Pierwsza z nich będzie kosztowała 2 mln 385 tys. zł i została dofinansowana w ramach Polskiego Ładu edycja PGR. Gmina Kikół ze swojego budżetu przeznaczyła na realizację tej inwestycji 385 tys. zł. Realizacja drugiej modernizacji wyniesie 1,5 mln zł. Tu samorząd otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 proc. kosztu realizacji inwestycji. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie 2600 ton kruszywa na drogi.

Dworek w Niedźwiedziu własnością gminy

Gmina stała się właścicielem zabytkowego dworku w Niedźwiedziu wraz z terenem przyległym. – Wcześniej stanowił on mienie Skarbu Państwa, a niedawno podpisaliśmy akt notarialny ze starostą lipnowskim, który nam go przekazał – wyjaśnia wójt Józef Predenkiewicz. W tym budynku mieszkają cztery rodziny i tak będzie nadal. Planujemy tam stworzyć miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu. Temu będzie służyła wiata, którą postawimy.