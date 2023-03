W Kowalu sprzedaje się najwięcej "małpek" w Kujawsko-Pomorskiem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest reakcja burmistrza

Raport Ministerstwa Finansów dotyczący sprzedaży "małpek"

Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Finansów przedstawiło raport dotyczący udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Postanowiliśmy więc sprawdzić, w jakich miastach w Kujawkso-Pomorskiem sprzedaje się najwięcej "małpek" w przeliczeniu na jedną osobę.

Przygotowując nasze zestawienie wzorem i.pl dla łatwiejszych rachunków wzięliśmy pod uwagę podatek od butelek o pojemności 200 ml. Przyjęliśmy, że wynosi on 2 złote. Oznacza to, że średnia liczba małpek spożywana przez jednego mieszkańca miasta to iloraz wpływów z tytułu podatku i liczby mieszkańców poszczególnych miast, a następnie kwoty podatku odpowiadającej jednej "małpce".

Tutaj kupujemy najwięcej "małpek" w Kujawsko-Pomorskiem?Tak się pije w regionie!