W Kujawsko-Pomorskiem liczba ludności kurczy się szybko. Zmieni się mapa regionu?

Co pana zaskoczyło w wynikach ostatniego spisu powszechnego?

Najciekawsze są różnice pomiędzy liczbą ludności, która wynika z bieżącej ewidencji, a liczbą ludności wynikającej ze spisu. Wychodząc od liczby ludności zameldowanej, porównano ją z liczbą realnie zamieszkującą. „Wyłapano” w ten sposób część ludzi mieszkających poza granicą lub w innych miejscach. W ten sposób okazało się, że rzeczywista liczba mieszkańców województwa jest o 170 tys. mniejsza niż wskazywałaby na to bieżąca ewidencja.

W przypadku całego województwa kujawsko-pomorskiego okazało się, że mieszka na jego terenie 1,5 proc. mniej ludzi niż dotąd sądziliśmy. W skali kraju liczba ta skurczyła się o 0,4 proc., a więc w waszym województwie liczba ludności kurczy się wyjątkowo szybko.

W skali całego województwa to już poważny problem.

Władzom można tylko pogratulować! [śmiech]. Bo gdy będzie obliczane PKB na głowę mieszkańca, to przy nowych wyliczeniach okaże się ono wyższe, a więc dzięki GUS-owi poziom życia wam się podniósł. Jeszcze ciekawsze jest to, że tylko w dwóch jednostkach ludzi w statystykach przybyło. Nietrudno się domyślić, że chodzi o powiaty okalające Bydgoszcz i Toruń. W powiecie bydgoskim (ziemskim) mieszka w rzeczywistości 1,5 proc. więcej ludzi niż to wynika z bieżącej ewidencji. W powiecie toruńskim – aż 1,7 proc. To są osoby, które pobudowały dom pod miastem, ale pozostawiły sobie meldunek w Bydgoszczy i w Toruniu.