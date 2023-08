W Kulinie pod Włocławkiem szukano czterech osób. Zaangażowana policja, straż pożarna, WOPR i medycy

Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy zadysponowało we wtorek 22 sierpnia około godz. 19.55 jednostkę WOPR we Włocławku do poszukiwania czterech osób w pobliżu tamy na Wiśle. Ze zgłoszenia wynikało, że jedna z osób potrzebuje pomocy medycznej. W akcji poszukiwawczo-ratunkowej uczestniczyli nie tylko ratownicy z WOPR, ale też straż pożarna (9 strażaków z dwóch zastępów, z łodzią motorową), policja i służby medyczne. Wykorzystano profesjonalne sprzęty do działań po zmroku i w trudnym terenie.

- Do działań użyliśmy drona z termowizją, quada z przyczepką do transportu osób poszkodowanych w trudnym terenie oraz samochodu Ford Ranger ze skuterem. Po dotarciu na miejsce, strażacy z KM PSP z Włocławka dotarli do poszkodowanych i ruszyli w kierunku Stopnia Wodnego, gdzie czekał Zespół Ratownictwa Medycznego – informuje WOPR Włocławek.