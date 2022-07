W Lipnie można było podziwiać psie piękności z całego z kraju – przedstawicieli wszystkich ras!

W Lipnie odbyła się XXXIII i XXXIV Krajowa Kujawska Wystawa Psów Rasowych oraz Klubowa Wystawa Psów do Towarzystwa. Zorganizował je Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we Włocławku oraz Klub Psów do Towarzystwa.

Weekend upłynął w Lipnie pod znakiem rywalizacji psich piękności. Wystawy zgromadziły przedstawicieli wszystkich ras. Psy oceniali sędziowie międzynarodowi z Polski oraz z Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Węgier i Niemiec. W konkursowe szranki stanęły 1952 psy. Można było naprawdę nacieszyć oczy widokiem psich piękności. W sobotę uroczystego otwarcia wystawy dokonał Paweł Banasik, burmistrz Lipna, w niedzielę – Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Już po raz trzeci na miejsce naszych wystaw wybraliśmy lipnowski stadion – wyjaśnia Mariola Żuchlińska, przewodnicząca Zarządu Oddziału we Włocławku Związku Kynologicznego w Polsce. – Zdecydowała o tym przychylność ze strony władz samorządowych i dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Lipnie. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że to naprawdę piękne miejsce, przyjazne psom.