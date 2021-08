W Lipnie na Festiwalu Lipa było głośno i radośnie. Tak na rockowo pożegnano lato!

Jak co roku na zakończenie wakacji Stowarzyszenie Zielona Lipa zorganizowało Festiwal Lipa. Ma on swoich wiernych fanów, którzy przychodzą do lipnowskiego parku, by się dobrze bawić. Teraz odbyła się jego trzynasta edycja.

Festiwal Lipa na trwałe wpisał się do kalendarza imprez kulturalnych w Lipnie. Odbywa się w ostatni piątek sierpnia i jest po prostu rockowym pożegnaniem lata. Teraz odbyła już jego trzynasta edycja. Do późna można posłuchać mocnego brzmienia, a na widowni zobaczyć ludzi w różnym wieku, którzy świetnie się bawią - muzyka rockowa też potrafi łączyć pokolenia.

W jury pod przewodnictwem Jarosława Szajerskiego zasiedli: Maciej Meller, Łukasz Kowalski i Katarzyna Malinowska. Zdobywcą „Niezłej Lipy”, czyli nagrody głównej, został zespół Drunk Riders. „Typową Lipę” otrzymał zespół Vinifera, „Małą Lipę” – Jack Friday, „Spec Lipę” – Molekuły, a „Żebro-Lipę” - Skarga. W konkursowe szranki stanęło dziesięć rockowych formacji.

Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Łydka Grubasa. Na scenie zaprezentował się również laureat ostatniej edycji – Other Minds.

Impreza została dofinansowana ze środków województwa kujawsko – pomorskiego, a także wsparta przez samorząd miejski i powiatowy oraz wielu sponsorów.