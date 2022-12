W lipnowskiej bibliotece spotkały się bibliotekarki z powiatu, by wymienić się doświadczeniami

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie pełni też funkcję biblioteki powiatowej. Dlatego też na realizację tych zadań otrzymuje wsparcie z budżetu powiatu lipnowskiego. W tym roku jest to kwota 15 tys. zł. Lipnowscy bibliotekarze współpracują z bibliotekami gminnymi, co służy wymianie doświadczeń. Praca w bibliotece nie polega wyłącznie na wypożyczaniu książek, to przede wszystkim promowanie czytelnictwa poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji. Do tego dochodzi gromadzenie publikacji o regionie.

W spotkaniu wzięło udział kilka dyrektorek bibliotek z powiatu lipnowskiego. Wymieniły się spostrzeżeniami na temat prenumerowanych czasopism i rozliczania dotacji, które otrzymują na zakup nowości wydawniczych.

- Takie spotkania są okazją do przekazania wielu wartościowych informacji – dzieli się swoimi wrażeniami Ewa Rozen-Bieńkowska, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Lipno w Radomicach. - Najlepsze są dobre praktyki i wiedza od koleżanek po fachu. Wspieramy się, mówimy jak my organizujemy wydarzenia kulturalne, doradzamy sobie i dzielimy się wiedzą.

Współczesne biblioteki to miejsca tętniące życiem, w których dużo się dzieje. Organizują spotkania z interesującymi ludźmi i promują lokalnych twórców. Tak jest w przypadku Lipnowskiej Grupy Literackiej.

- Niestety, cały czas pokutuje taki krzywdzący stereotyp, że w bibliotekach wieje nudą – kontynuuje Ewa Rozen-Bieńkowska.- A obecnie jest całkiem odwrotnie. W Polsce biblioteki przeżywają swój renesans między innymi dzięki remontom i częstym dotacjom przyznawanym na ten cel. To centra kultury, gdzie oprócz wypożyczeń jest wiele innych ciekawych kulturalnych atrakcji, które biblioteka zapewnia czytelnikom w każdym wieku. Przestrzeń dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, wolny dostęp do zbiorów, ergonomiczne meble, osobna przestrzeń dla dzieci, seniorów i młodzieży, to już w obecnych czasach wymóg. Ponadto dlaczego biblioteka ma nie kojarzyć nam się z luksusem. Lubimy być tam, gdzie jest ładnie, gdzie czujemy się dobrze. Biblioteki też chcą takie być, gdzie oprócz książki będzie na czytelnika czekać aromatyczna kawa.