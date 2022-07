W Łodzi ruszają Europejskie Igrzyska Akademickie. Prawie 5 tysięcy uczestników!

W tym roku największe sportowe wydarzenie akademickie w Europie będzie miało miejsce w Polsce. Do startu w Europejskich Igrzyskach Akademickich (EUG 2022) przystąpią 383 uczelnie. W sumie we wszystkich wydarzeniach weźmie udział blisko 4200 zagranicznych członków zespołów z 39 krajów oraz ponad 600 z Polski. Wsparciem dla uczestników i widzów będzie służyć blisko 1000 wolontariuszy. Wymiar imprezy, rozgrywanej w 20 dyscyplinach, wybiega poza kontynentalny charakter. Imperial Collage London będą reprezentować drużyny studentów z Chin i Hongkongu, Uniwersytet w Oxfordzie wystawił do rywalizacji sportowców z Singapuru, natomiast w barwach dwóch innych uczelni z Wielkiej Brytanii na EUG 2022 będą występować zawodnicy z USA oraz Malezji.

– Sportowcy będą rywalizować na kilkunastu obiektach w Łodzi i Zgierzu. Pierwsi zawodnicy przyjeżdżają już 14 lipca – mówi Dominik Leżański, koordynator EUG Łódź 2022.