W Obórkach w gminie Osiek w powiecie brodnickim osobówka zderzyła się z ciężarówką. Ranny został kierowca ciężarówki KAK

20-latka, która wykonywała manewr wyprzedzania spowodowała wypadek Nadesłane/KPP w Brodnicy Zobacz galerię (5 zdjęć)

W piątek, 10 września ok. g. 12 na drodze wojewódzkiej na odcinku Brodnica-Rypin doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką, wskutek którego 58-letni kierowca ciężarówki trafił do szpitala.