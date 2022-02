W przychodni lekarza Cezarego Z. z Wąbrzeźna zgłaszano do NFZ udzielanie teleporad. Czy brano za nie niesłusznie pieniądze? Karina Knorps-Tuszyńska

W przychodni Cezarego Z. w Wąbrzeźnie mogło dojść do nieprawidłowości, wskutek których pokrzywdzony mógł zostać Skarb Państwa www.pixabay.com

Lekarz Cezary Z., prowadzący jednoosobową przychodnię w Wąbrzeźnie wciąż nie usłyszał zarzutów w sprawie nieprawidłowości w jego przychodni, które miały polegać na ewentualnym uzyskiwaniu nienależnych pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzeprowadzone świadczenia medyczne. Prokuratura Rejonowa w Chełmnie ma pewność co do tego, że przychodnia zgłaszała do Narodowego Funduszu Zdrowia, że udziela pacjentom teleporad, ale trwa potwierdzanie, czy takich świadczeń rzeczywiście udzielano.