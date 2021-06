W Radzyniu Chełmińskim zderzyły się dwa samochody dostawcze. Jedna osoba trafiła do szpitala

Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Mężczyzna, który siedział za kierownicą nissana, był zakleszczony w kabinie. By go wydostać, strażacy musieli wyciąć drzwi, używając specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Poszkodowany był przytomny, trafił pod opiekę medyków, którzy przetransportowali go do szpitala. Drugi z kierowców nie wymagał pomocy medycznej i pozostał na miejscu zdarzenia.