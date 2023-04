W Skępem rajd rowerowy cieszył się dużym zainteresowaniem

W Skępem cyklicznie organizowane są rajdy rowerowe, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy. Nic dziwnego, bo każda forma aktywnego wypoczynku dobrze wpływa na zdrowie i samopoczucie. W niedzielę rowerzyści mieli okazję, by uroczyście rozpocząć sezon. Władze samorządowe wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosiły miłośników dwóch kółek na rajd. Na starcie pojawiła się oczywiście skępska maskotka – koziołek. Wyruszono z parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, by dotrzeć na plażę nad Jeziorem Wielkim. Z rowerzystami spotkała się również Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na plaży wszystkim wręczono medale, a następnie przystąpiono do wspólnego grillowania. Imprezę uświetniły dwa zespoły – Malina Band i Obywatel X. Rowerzyści bawili się razem z motocyklistami, którzy wcześniej dotarli tam z Tłuchowa. Najważniejsze, że dopisała pogoda, bo chmury tego dnia wyglądały niepokojąco.