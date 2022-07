W spółdzielniach na Kujawach i Pomorzu nerwówka. Jak zminimalizować lokatorom szok cenowy

Przepisy zostaną zmienione?

- Zadał mi pan trudne pytanie – mówi prezes Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zdzisław Hejna. - Na razie za wcześnie aby mówić o akcjach oszczędzania. Rozważamy różne warianty. Pytanie co będzie z dopłatami do ogrzewania i czy będą dopłaty również dla spółdzielni. Nad oszczędnościami pracujemy już od lat – docieplamy co się da, wymieniamy stolarkę na klatkach i pomagamy mieszkańcom w wymianie okien na bardziej szczelne. Ograniczenia w poborze ciepła są zależne od tego, czy rząd zmieni coś w ustawie. Póki co w ustawie określone są temperatury zarówno ciepłej wody, jak i czynnika grzewczego. Więc na dziś za wcześnie o tym mówić, bo nie wiemy w jakim kierunku pójdzie rząd. Sądzę, że dojdzie do pewnych kroków i przepisy zostaną zmienione.