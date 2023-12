W Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie uczniowie klasy II b urządzili klasowe muzeum

Ostatnie zajęcia w ramach tego cyklu, będące jego podsumowaniem, miały charakter otwarty. Zaproszono na nie także klasę II a. One przebiegły pod hasłem: „Historia ukryta w pamiątkach i eksponatach”. Była to bardzo cenna lekcja. W jej trakcie drugoklasiści poznali wiele przedmiotów, które już wyszły z codziennego użytku. Czas pędzi do przodu, a rozwój technologiczny jest wprost niesamowity. Już dzisiejsi nastolatkowie nie pamiętają prania w pralkach wirnikowych, gotowania w kotle, krochmalenia oraz noszenia pościeli i obrusów do magla.

Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była Iwona Witkowska.