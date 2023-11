W Wielgiem odbyły się gminne obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy zdjęcia!

Wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Było patriotycznie i bardzo wzruszająco. Jest to przecież najważniejszy dzień w kalendarzu, kiedy świętujemy odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę. Powinien być on okazją do głębszych przemyśleń, szczególnie w dobie, kiedy tuż za naszą wschodnią granica trwa wojna.