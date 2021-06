Wakacje. Z Inowrocławia dojedziemy pociągiem bez przesiadki do wielu miejscowości turystycznych (i nie tylko) w Polsce

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Wraz z początkiem wakacji, w rozkładzie jazdy dla stacji PKP Inowrocław pojawiło się sporo pociągów sezonowych firmy PKP Intercity, które zapewniają bezpośredni dojazd do wielu popularnych miejscowości wypoczynkowych w górach i nad morzem oraz do ciekawych turystycznie miast w innych rejonach Polski.

Sezonowe pociągi jadące w okresie wakacyjnym 2021 przez Inowrocław

Bez przesiadki możemy dojechać m.in. do: Władysławowa, Chałup, Jastarni, Juraty, Helu, Łeby, Kołobrzegu, Krakowa, Łodzi, Radomska, Piotrkowa Trybunalskiego, Częstochowy, Chabówki, Poronina, Zakopanego, Radomia, Tarnowa, Dębicy, Rzeszowa, Jarosławia, Przemyśla, Bielska-Białej, Żywca, Milówki, Węgierskiej Górki, Zwardonia, Kłodzka, Polanicy-Zdroju, Gliwic, Zabrza, Katowic, Mysłowic i czeskiego Bohumina.

Utrzymano połączenie Inowrocławia z Warszawą, które zapewnia skład relacji Zbąszynek - Warszawa i w relacji powrotnej. Odjazdy z przystanku PKP Inowrocław Rąbinek. Nadal też kursuje pociąg Gedania z Gdyni do Berlina z postojem na stacji głównej w Inowrocławiu. Nie zmieniła się siatka połączeń połączeń dalekobieżnych w kierunku Gdyni, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Wrocławia, Białegostoku i pociągów regionalnych do Torunia, Bydgoszczy czy Poznania. Utrzymano mniej więcej dotychczasowy schemat połączeń.