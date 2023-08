Waldemar spod Pakości wystąpi w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia!

"Znamy go tutaj wszyscy, pochodzi z dobrej rodziny, jest bardzo pomocny i uczynny. Jest wesoły i energiczny, pełen radości i pasji: do podróży, do muzyki, do tańca. Przede wszystkim chce spędzić życie z kimś, z kim mógłby się cieszyć z tych wszystkich sytuacji. Życzymy mu bardzo dobrze, dlatego trzymamy kciuki, żeby trafił na równie dobrą i miłą kobietę, która będzie dzieliła z nim szczęście" - czytamy.