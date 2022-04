Waży się przyszłość nakielskiej „Żeglugi”. Ministerstwo przejmie szkołę? Radni dali zielone światło

W 2021 r. pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeszła szkoła w Samostrzelu. Wiele wskazuje na to, że już niebawem szkołą resortową stanie się się także Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. Placówka ta jest jedną z wizytówek grodu nad Notecią.

To jedyna taka szkoła na Kujawach i Pomorzu i jedna z nielicznych w kraju. Młodzi wodniacy kształcą się w Nakle od 77 lat. Pomysł, by placówkę przejęło ministerstwo nie jest nowy. Wywoływano go już w 2019 r., podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Nakle.