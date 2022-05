Wet look czyli efekt mokrych włosów. Oto najmodniejsza odmiana mokrej włoszki i hit sezonu 2022 [zdjęcia]

Wet hair look - mokre włosy wracają do łask

Moda lubi powracać. W latach 80 i 90 najpopularniejszą fryzurą wśród pań była mokra włoszka. Efekt mokrych włosów dobierano zarówno do stylizacji codziennych, jak i wieczorowych. Teraz po trzydziestu latach mokra włoszka wraca w modniejszym wariancie - wet hari look. Tego typu uczesanie pokochały już Kim Kardashia, Dakota Johnson, czy Selena Gomez. Także polskie gwiazdy wiedzą, co modne! W wet hair look wystąpiły już publicznie między innymi Kasia Warnke, Julia Wieniawa i Sandra Kubicka. W poniższej galerii przedstawiamy przykłady tej bijącej rekordy popularności fryzury.