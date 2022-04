"W-F też może być fajny". Pół tysiąca uczennic na lekcji z mistrzyniami w Świeciu. Zobaczcie zdjęcia!

Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

– Dla mnie największym wyróżnieniem tego projektu jest to, że mistrzynie, które przyjeżdżają do każdego miejsca w kraju, robią to bezproblemowo, gdy je zapraszamy. To pokazuje, że „Mistrzynie w Szkołach” to wspaniały projekt, w którym przekazujemy swoją wiedzę i doświadczenie. Zachęcamy do tego, żeby w trakcie tej lekcji z nami ćwiczyły, pokazujemy dziewczynom, by były ważne dla siebie – dodała najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.