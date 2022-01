Wichura w powiecie tucholskim. Poderwane dachy i drzewa na drogach. Strażacy ciągle w akcji Anna Klaman

Druhowie z Gostycyna mają masę pracy. Jak widać na jednym ze zdjęć, pomagali też przejechać karetce, której drogę zatarasowało powalone drzewo Fot. OSP Gostycyn Zobacz galerię (5 zdjęć)

Od nocy z 29 na 30 stycznia (sobota na niedzielę) do dziś do godz. 17 w Komendzie Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Tucholi odnotowano aż 57 zdarzeń. We wszystkich gminach w powiecie tucholskim. Na szczęście nikt nie ucierpiał.