Więcej mieszkań, ale mniej Polaków. Sprawdzamy, co ujawnił spis powszechny

Kurczymy się (trochę)

W ciągu 10 lat liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o 332 tys. Przed rokiem w naszych granicach mieszkało 38 mln 179 8 tys. osób. Ta liczba nie wygląda źle, ale musimy pamiętać, że obejmuje również imigrantów, których liczbę już w 2019 roku szacowano na 2,1 mln. Gdyby przyjąć takie wyliczenie, oznaczałoby to, że Polaków mieszkających w Polsce mamy już zaledwie 36 milionów . 48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety. Tu również nie można zapominać, że na statystyce piętno odciska duża dysproporcja pomiędzy kobietami i mężczyznami w starszym wieku. W praktyce, w wieku rozrodczym, wielu mężczyzn (zwłaszcza na wsi) nie ma szansy na znalezienie partnerki. Do tego liczba kobiet zmniejszyła się w ciągu dekady o 187,8 tys., podczas gdy mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). Nie wpływa to znacząco na proporcje, ale pokazuje, że negatywna tendencja pogłębia się.

Starzejemy się (mocno)

A teraz gorsze wiadomości. W ciągu 10 lat widzimy duże zmiany w strukturze ludności. Dotyczy to m.in. kurczącego się odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym, czyli dzieci i młodzieży. Zmalał on w tym czasie z z 18,7% w 2011 r. do 18,2%. Jeszcze wyraźniejszy jest spadek w grupie osób w wieku produkcyjnym z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r. Co więcej, szybciej kurczy się młodsza część tej grupy, kojarzona z większą mobilnością.