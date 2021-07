Wielka metamorfoza Janusza Danielczyka z Torunia. Rzucił wyzwanie starości!

Tak dostał w przeszłości w kość z powodu swojego zdrowia, że ani myśli cofać się w postanowieniu – starość można pokonać. I jest to przywilej każdego człowieka.

Kiedy w latach 2003-2011 chorował na zwyrodnienia stawów, kręgosłupa, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, zespół cieśni nadgarstka - przeżywał koszmar. Pewnego dnia powiedział: dość! Skromna dieta, dużo ćwiczeń i spokój w głowie - to jego napęd.

- Jeśli będę miał wiarę, jak ziarnko gorczycy, to będę zdrowy, jeśli tej wiary nie będę miał, to będę chory – mówił nam cztery lata temu Janusz Danielczyk. I nie ukrywał, że oprócz miłości do wiedzy naukowej jest też głęboko wierzącym człowiekiem. - Na różne sposoby umacniałem się w wierze i codziennie zadawałem sobie pytanie, czy moja wiara jest tak wielka jak ziarnko gorczycy i codziennie wychodziłem na idiotę. Stawy kolanowe były nadal zwyrodniałe, kręgosłup jak bolał tak bolał, nadciśnienie trwało, choroba niedokrwienna serca też. Ale robiłem swoje, ćwiczyłem codziennie i umacniałem się w wierze.