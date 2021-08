Wielki Kanał Brdy w Barłogach. Czytelniczka: - Skosili zielsko i nie sprzątnęli. Tak jest co roku. To gnije i śmierdzi!

- Każdy wykonawca, który zajmuje się koszeniem - czy to robimy my we własnym zakresie, czy jest to wynajęta firma, jest zobowiązany do uprzątnięcia tego, co skosił - przyznaje Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. - Jest to usuwane z Kanału. Wcześniej czy później. Nie zawsze od razu po pracach, ale po jakimś czasie - tak. Trudno mi powiedzieć, co tam akurat zaszło w Barłogach, że w tym miejscu to zielsko zostało.