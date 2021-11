Wielki powrót mistrza! Zbigniew Bródka na podium Pucharu Świata!

Na podium Pucharu Świata czekaliśmy od 2017 roku, gdy ostatni raz stanął na nim Artur Waś. – Bardzo się cieszymy, że to na naszym pucharze się stało, a mistrz powrócił. Ja tylko na niego czekałem, bo wiadomo, że jak mistrz wraca, to robi to w wielkim stylu. Bardzo się cieszę, że się doczekałem i mogę też mu pomóc – mówi Konrad Niedźwiedzki, który razem z Bródką w Soczi zdobył medal olimpijski w biegu drużynowym, a dziś jest dyrektorem sportowym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Bródka w sobotę był bardzo zmęczony, bo najpierw wystartował na dystansie 1500 metrów w grupie B, później w półfinale biegu ze startu masowego, a następnie w finale. – Zakładałem, że wrócę, choć myślę, że mało kto wierzył, iż w ogóle wrócę. Jestem, czuję się dobrze i myślę, że to dobre wejście w sezon – dodał Bródka.