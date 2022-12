Wielki test zdany na medal! Kraków gotowy na mundial piłkarzy ręcznych

Turniej 4 Nations Cup to był jeden z dwóch najważniejszych sprawdzianów reprezentacji Polski przed rozpoczęciem styczniowego mundialu. Po zakończeniu krakowskiego turnieju reprezentacja Polski rozegra jeszcze turniej w Katowicach, w dniach 4-6 stycznia, a rywalami biało-czerwonych będą Irańczycy, Belgowie i Maroko. Później zostanie już tylko kilka dni do startu upragnionego mundialu.

W trakcie trzydniowej rywalizacji w TAURON Arenie selekcjoner reprezentacji Polski Patryk Rombel miał doskonałą okazję do przeprowadzenia ostatniej selekcji przed mistrzostwami. Z kolei dla części graczy to była szansa na przekonanie do swoich umiejętności, tak by znaleźć się w drużynie na mundial. – Wydaje mi się, że każdy z nas, każdy który się tutaj znalazł marzy o grze z orzełkiem na piersi w mistrzostwach świata, mamy ogromną motywację – przyznawał Bartłomiej Bis, jeden z tych graczy, który walczy o znalezienie się osiemnastce na mistrzostwa świata. W piątek w meczu z Brazylijczykami 25-latek doznał kontuzji ręki, z pierwszych informacji wynika, że najpewniej niegroźnej.