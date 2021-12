Wielkie polskie talenty będą biegać i skakać pod Tatrami

Rywalizacja w ramach trzeciej odsłony „Cross Country Tatra Cup 2021” stanowić będzie jednocześnie I edycję Małopolskiej Ligi Szkolnej, co bez wątpienia przełoży się na frekwencję uczestników, ale i sportowy poziom zmagań. W piątek, 10 grudnia, od godziny 10 wystartują dziewczęta i chłopcy – począwszy od rocznika 2007, na dystansie 3 km stylem dowolnym, przez roczniki 2008, 2009 i 2010, dla których przewidziano trasę o długości 2 km, aż po najmłodszych od rocznika 2011. Nie zabraknie pucharów dla najlepszych w poszczególnych kategoriach, okolicznościowych medali dla wszystkich biegających oraz upominków rzeczowych od sponsorów i partnerów wydarzenia.

Następnego dnia – w sobotę 11 grudnia – sportowa rywalizacja przeniesie się na kompleks Średnich Krokwi. Dziewczynki z roczników 2008-2009 i chłopcy urodzeni w latach 2010-2011 skakać będą na obiekcie K-37, zaś dziewczynki młodsze i chłopcy młodsi sprawdzą swoje umiejętności na skoczni K-23. Konkursy zaliczane do „Ski Jumping Winter Tatra Cup 2021” rozpoczną się o godz. 15. Młodzi adepci skoków narciarskich będą mieli więc okazję startować w widowiskowej scenerii przy sztucznym oświetleniu nowoczesnego obiektu należącego do ośrodka COS w Zakopanem, który swoją inaugurację miał w lipcu tego roku. Wówczas również dzieci i młodzież miały sposobność, by w podobnych zawodach wziąć udział. I tym razem uhonorowani zostaną ci, którzy zdołają zająć miejsca 1-6 we wspomnianych już kategoriach.