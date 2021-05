Włocłavia Włocławek - Zawisza Bydgoszcz. Oto zdjęcia kibiców oraz z meczu

WŁOCŁAVIA - ZAWISZA 2:0 (1:0)

Bramki: Łukasz Witucki (15, 50 - karny).

WŁOCŁAVIA: Zapała - Czyżewski, Wypij, Szablewski, Cichowlas, Feter, Wojtylak, Behlke, Jankowski (90. Frąckowiak), K. Kuropatwiński, Witucki.

ZAWISZA: Michał Oczkowski - Jastrzembski, Maciejewski, Sochań, Mielcarek, Żyliński (74. Kozłowski), Brzeziński (24. Furst 69. Piekuś), Prejs (74. Czyżniewski), Mateusz Oczkowski, Jaskólski, Żylski.

To miał być hit 28. kolejki. Drugi zespół podejmował lidera rozgrywek. Różnica między nimi wynosiła siedem punktów. Włocławianie musieli wygrać, by pozostać w grze o awans. Remis - to status quo. Wygrana Zawiszy bardzo przybliżała ich do awansu.

TUTAJ. Zapis naszej transmisji wideo z meczu Włocłavia - Zawisza

Piłkarze Włocłavii rozegrali dobre zawody. Wytrącili zawiszanom wszystkie argumenty i przy lepszej skuteczności mogli wygrać wyżej. Maciej Jankowski zmarnował dwie okazje sam na sam z Michałem Oczkowskim.