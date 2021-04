Włocławscy seniorzy także zapisują się na bransoletki życia. Rekrutacja już ruszyła

Ta forma pomocy w ramach programu teleopieki domowej adresowana jest głównie do osób samotnych i mających orzeczenie o niepełnosprawności. A przy tym o niskich dochodach. Tacy seniorzy mają bowiem szansę otrzymać bransoletki za darmo. Co trzeba zrobić, żeby taka bransoletkę otrzymać? Najpierw dowiedzieć się, czy miasto lub gmina, w której mieszka osoba zainteresowana bransoletką życia, przystąpiła do programu, którego koordynatorem jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.