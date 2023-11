Woda i kanalizacja – w których gminach Kujawsko-Pomorskiego sławojki pozostały?

Czernikowo ma problem

Według danych z ostatniego spisu powszechnego, zarówno pod względem liczby budynków bez kanalizacji, jak i bez dostępu do wodociągu ostatnie miejsce w województwie zajmuje gmina Czernikowo. Kanalizacji nie posiadało tam w 2021 roku (kiedy przeprowadzony został spis) aż 5,7 proc budynków. Czernikowo znalazło się również na ostatnim miejscu jeśli chodzi o dostępność wodociągów w budynkach. Przed dwoma laty brakowało go w 4,6 proc. budynków.

Statystyka nie oddaje rzeczywistości?

- Nie bardzo rozumiem skąd wzięły się takie dane – mówi Tomasz Krasicki, wójt Czernikowa. - Od kiedy jestem wójtem wszystkie wnioski o doprowadzenie wody, budowę sieci wodociągowej są realizowane. Nie docierają do mnie sygnały, że ktoś nie ma dostępu do wody. Może pytanie podczas spisu nie zostało odpowiednio zrozumiane. Co do kanalizacji, wiadomo, nie wszędzie jest. Mamy kanalizację w obrębie aglomeracji Czernikowo i tu współczynnik osób podpiętych do kanalizacji jest bardzo wysoki. Sieć kanalizacyjna funkcjonuje tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie. Tam, gdzie zabudowa jest rozproszona, a taka charakteryzuje gminę Czernikowo, są budowane przez gminę przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. W pozostałych przypadkach mamy zbiorniki bezodpływowe.