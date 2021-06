Wojewoda kujawsko-pomorski o rządowym funduszu dla gmin popegeerowskich

Niemal 25 mln złotych rządowego dofinansowania dla 53 inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim - to kolejne rządowe wsparcie, tym razem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, skierowane do gmin na terenie których działały PGR-y. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, był dziś w gminie Kijewo Królewskie, z której dwa zgłoszone projekty zyskały pomoc rządową opiewającą w sumie na 700 tys. złotych.

Wśród inwestycji dofinansowanych w Kujawsko-Pomorskiem znalazły się m.in. w gminie Bytoń budowany będzie nowoczesny kompleks sportowy. W gminie Kruszwica życie mieszkańców poprawi się dzięki doprowadzeniu sieci wodociągowej do miejscowości Karsk i Brześć. Tu dofinansowanie sięga 700 tys. złotych. 0,5 mln złotych trafi Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach w powiecie radziejowskim na modernizację budynku OSP. Wsparcie rządowe tej inwestycji to milion złotych. Tyle samo, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu, otrzyma gmina Drzycim w powiecie świeckim. Takich inwestycji zrealizowanych zostanie 53. Wojewoda Bogdanowicz w Kijewie Królewskim Pomoc trafi także do powiatu chełmińskiego, a dokładnie do gminy Kijewo Królewskie, stąd dzisiejsza wizyta wojewody Mikołaja Bogdanowicza u wójta Mieczysława Misiaszka.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz zwrócił uwagę, jak istotne jest wsparcie małych wsi popegeerowskich.

- Przekazuję dobre wiadomości na ręce pana wójta, samorządowców i mieszkańców tej gminy - mówił wojewoda kujawsko-pomorski. - W ramach rządowego wsparcia dla gmin popegeerowskich Kijewo Królewskie otrzymuje dofinansowanie na dwa zadania. To bardzo ważne, że do tak małych gmin, małych miejscowości docierają środki finansowane. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy z terenów, w których kiedyś działały PGR-y, nie wyprowadzali się. To wsparcie jest potrzebne jak najdłużej. - Chcemy wszystkim przedstawicielom samorządów, którzy skutecznie wnioskowali o fundusze, wręczyć promesy - mówi Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego. - Czeki przekazywane są od minionego piątku i będą jeszcze przez około dwa tygodnie. Dziś - wójtowi gminy Kijewo Królewskie, ponieważ wojewoda, będąc w okolicy - na konwencie starostów w Grudziądzu - zdecydował, że podjedzie do wójta tej gminy. Ten fundusz jest specjalny, gdyż nigdy wcześniej nie pomyślano o gminach popegeerowskich. Jest wyjątkowy, ponieważ dociera do tych gmin, w których niewiele się dzieje, brakuje infrastruktury kulturalnej czy sportowej, ale nie tylko, bo skorzystano z niego m.in. w celu budowy kanalizacji. Jego atutem jest więc szeroki wachlarz możliwości i sposobów wykorzystania środków.

Wójt gminy Kijewo Królewskie cieszy się z 700 tys. złotych - Cieszę się, że odwiedził nas dziś wojewoda, który potwierdził, że dostaniemy pieniądze na realizację aż dwóch inwestycji - mówi Mieczysław Misiaszek. - Wsparcie w tym programie dostają wsie popegeerowskie. Mieszkańcy zaangażowali się w tworzenie wniosków, wskazali, co chcieliby, aby w ich miejscowościach zostało wykonane. I tak w Szymbornie zaplanowali budowę boiska sportowego wraz z garażem, segmentem szatni, oświetleniem terenu lampami solarnymi i ławeczkami dla widzów. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, w szczególności pokrycie dachu styropapą, wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku oraz zamontowanie na dachu świetlicy instalacji fotowoltaicznej na pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną. Otrzymane dofinansowanie wyniesie 300 tys. złotych. Druga inwestycją jest rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim. Inwestycja zakłada wyburzenie starej remizy, wybudowanej w 1957 roku. Nie spełnia ona wymogów garażowych, pierwotnie bowiem była ona przeznaczona na wóz konny oraz warunków socjalnych.

- W to miejsce planowana jest dobudowa do istniejącego pojedynczego garażu budynku garażowego i pomieszczenia magazynowego z szatnią dla strażaków, zapleczem socjalnym - także łazienkami z prysznicami - dodaje wójt Misiaszek. - Poddasze zaadaptowane zostanie na salę szkoleniową z izbą pamięci, pomieszczeniem biurowym i kuchnią. Na dachu budynku zamontowane będą panele fotowoltaiczne - powstanie kotłownia elektryczna. Toaleta zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiony zostanie także sprzęt bojowy. Jak mówi wójt gminy Kijewo Królewskie, każde pieniądze się przydadzą, a kilkaset tysięcy złotych to kwota niemała. Rządowe dofinansowanie motywuje mieszkańców - Poza tym, fundusze przyznawane w ramach tarczy antykryzysowej są bardzo motywujące dla mieszkańców małych miejscowości, którzy czują, że sami wzięli udział w ich pozyskiwaniu, jako współautorzy wniosków, projektów - dodaje Mieczysław Misiaszek. - to pozytywnie napędza mieszkańców do zaangażowania się w kolejne działania na rzecz swoich lokalnych ojczyzn.

- Dziękuję wójtowi za zaangażowanie w pozyskiwanie środków, których wykorzystywanie w takich miejscowościach pozwala odczarować krzywdzący stereotyp wsi popegeerowskich - mówił Arkadiusz Stefaniak, radny powiatu chełmińskiego. - Gmina Kijewo Królewskie, podobnie jak wszystkie pozostałe w powiecie chełmińskim, mogą liczyć na pomoc radnych powiatowych PiS. Zobaczcie zdjęcia