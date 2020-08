1/21 przejdź do galerii

1. Pomorska Brygada Logistyczna

To największa i posiadająca oddziały w całym kraju jednostka w Kujawsko-Pomorskiem. Żołnierze 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego to doświadczeni specjaliści, którzy sprawdzili się na misjach w Syrii, Libanie, a obecnie służą w polskich kontyngentach w Iraku, na Łotwie oraz w Bośni i Hercegowinie.



1. Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego to związek taktyczny podległy bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i przeznaczony do realizacji zadań na rzecz polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju.



To na barkach żołnierzy 1. Brygady spoczywa tak ważne, szczególnie w warunkach misji zagranicznych, zabezpieczenie logistyczne wojsk.



To od doświadczenia bydgoskich logistyków zależy realizacja tak niezbędnych elementów misji polskich kontyngentów, jak dostawy zaopatrzenia, wszelkie usługi specjalistyczne i gospodarcze.



Brygada - jak informuje jednostka w oficjalnej prezentacji - składa się z ośmiu jednostek podległych, które stacjonują w garnizonach na terenie województw: kujawsko-pomorskiego (w Bydgoszczy), warmińsko-mazurskiego (w Giżycku), zachodniopomorskiego (w Glewicach), pomorskiego (w Czarnem) i mazowieckiego (w Ciechanowie).



Do głównych zadań Brygady należy przygotowanie i wydzielenie tak zwanych komponentów logistycznych w celu zabezpieczenia działań polskich kontyngentów wojskowych wykonujących zadania poza granicami kraju.



Od 2014 roku, ponad 3500 żołnierzy brygady brało udział w misjach poza granicami kraju w Syrii, Libanie, Kongo, Afganistanie, Czadzie Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.



Aktualnie bydgoscy logistycy zasilają struktury polskich kontyngentów wojskowych w Iraku, Kosowie, Łotwie oraz Bośni i Hercegowinie. ©1 Brygada Logistyczna