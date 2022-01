WOŚP 2022 w powiecie inowrocławskim. Zobaczcie, ile pieniędzy uzbieraliśmy

WOŚP 2022 w powiecie inowrocławskim

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (wichura, chłód, deszcz) wolontariusze ambitnie pracowali, by zasilić konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W trakcie 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierano pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, w tym m. in. na: angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografy dna oka, mikroskopy czy stoły operacyjne.

Zobaczcie, jakie kwoty w 2022 roku zebrano w poszczególnych gminach powiatu inowrocławskiego. Szczegóły w naszej galerii: