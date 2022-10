Wszystkich Świętych 2022 w Sępólnie Krajeńskim. Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach i bezpłatne autobusy [29.10-2.11]

Od soboty, 29 października do środy, 2 listopada w okolicach cmentarza parafialnego przy ulicy Chojnickiej i komunalnego przy ulicy Niechorskiej, w związku z Dniem Wszystkich Świętych, będzie zmieniona organizacja ruchu. Zorganizowany będzie ruch jednokierunkowy i zostaną tradycyjnie wyznaczone miejsca parkingowe. Ze względu na coraz większą liczbę pojazdów oraz osób przyjeżdżających do Sępólna Krajeńskiego urząd apeluje do mieszkańców, aby w odwiedziny zmarłych, pochowanych na sępoleńskich cmentarzach wybrali się pieszo.

Osoby, które mimo wszystko wybiorą się na sępoleńskie cmentarze samochodami, muszą pamiętać, że na cmentarz komunalny wjazd będzie możliwy tylko od ulicy Niechorskiej. Wyjazd poprowadzony będzie drogą wokół cmentarza na ulicę Komierowską. Na cmentarz parafialny wjazd będzie możliwy tylko od ulicy Chojnickiej. Wyjazd - ulicą Szkolną. Przy nekropoliach ruchem kierować będą policjanci i strażacy. Należy także pamiętać, aby parkując swoje auto, nie tarasować przejazdu innym. Kierowcy powinni się dostosować do poleceń kierujących ruchem.