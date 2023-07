Wyciek gazu ziemnego w powiecie włocławskim. 8 zastępów straży pożarnej w akcji. Zdjęcia

Doszło tam do wycieku gazu ziemnego na średnim ciśnieniu. Trzy osoby zostały ewakuowane, wyznaczona została strefa niebezpieczna zagrożenia wybuchem. Na miejscu zdarzenia pojawiło się 8 zastępów Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Włocławka oraz OSP Machnacz i OSP Brześć Kujawski. Zagrożenie zostało zlikwidowane przez odcięcie dopływu gazu do linii przez Pogotowie Gazowe - poinformował st. kpt. Joachim Zefert, dowódca JRG 2 we Włocławku.