Wygląda jak Bruce Willis i ma milion fanów na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia!

W jakim stanie jest Bruce Willis?

- Od kiedy wiosną 2022 roku ogłosiliśmy diagnozę afazji Bruce'a, stan Bruce'a postępuje i teraz mamy bardziej konkretną diagnozę: demencję czołowo-skroniową (znaną jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą boryka się Bruce. Choć to bolesne, to ulga mieć wreszcie jasną diagnozę - napisała na Instagramie Demi Moore, była małżonka Bruce'a Willisa.

Bruce Willis to amerykański aktor znany miedzy innymi z takich filmów jak:

Kim jest Pablo Perillo, sobowtór Bruce'a Willisa?

Pablo Perillo jest o 10 lat młodszy od Bruce'a Willisa . Mieszka w Argentynie i również jest aktorem. Swoje podobieństwo to gwiazdy amerykańskiego kina okrył, gdy miał 20 lat. Powiedziała mu o tym kobieta, którą poznał w kręgielni. Wtedy nawet nie znał Bruce'a Willisa.

Gdy Argentyna oszalała na punkcie "Szklanej pułapki" z Brucem Willisem w roli głównej, częściej zaczęto zaczepiać również Pablo Perillo. Gdziekolwiek poszedł, ludzie się na niego gapili. Na początku bardzo go to denerwowało. Sam chciał zostać aktorem, a podobieństwo do wielkiej gwiazdy nie było jego atutem w tym zawodzie.