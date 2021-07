Wyjątkowa wystawa pochodzącego z Chełmna Mariusza Kałdowskiego w Muzeum. Zdjęcia

Obrazy, z kolekcji Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy, autorstwa pochodzącego z Chełmna Mariusza Kałdowskiego, można oglądać na wystawie w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Tym razem, z powodu wciąż trwającej pandemii i obostrzeń z tym związanych, wystawa nie ma swojego wernisażu. W Muzeum zapraszają jednak w swoje gościnne progi, bo jest co zobaczyć.

Portrety Mariusza Kałdowskiego już w Muzeum w Chełmnie

- Przygotowaliśmy te wystawę wspólnie z Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy - mówi Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk z Muzeum Ziemi Chełmińskiej. - Oba Muzea łączy Mariusz Kałdowski, artysta wywodzący się z Chełmna. Jego prace wielokrotnie gościły już w murach naszego Muzeum, ale dotąd były to pejzaże, elementy architektury, elementy związane z muzyką, a teraz to cykl portretów. Mariusz Kałdowski, gdy już w latach 1997-1998 przebywał w Wielkiej Brytanii kontaktował się z Polonią, między innymi Ryszardem Kaczorowskim - ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - i namalował 40 portretów Polaków żyjących tam na emigracji. Były to osoby, które wyjechały tam po II wojnie światowej, ale także w czasie stanu wojennego. Te prace od wielu lat artysta użycza właśnie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy.