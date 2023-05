Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 30.05

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Kąty, ul. Księżycowa od nr 23 do nr 33 oraz od nr 56 do nr 76

1.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat rypiński

Bobrowiec, ul. Mazowiecka, ul. Jaśminowa, ul. Bukszpanowa, ul. Magiczna, ul. Bajeczna, ul. Jesienna, ul. Jeździecka, ul. Willowa, ul. Aksamitna

1.06 od godz. 9:00 do 13:00