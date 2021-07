Wyniki matur 2021 w powiecie sępoleńskim. Prawie połowa uczniów nie zdała

Na wyniki matur w powiecie sępoleńskim czekało 166 abiturientów. Według danych podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku egzamin zdało 55 procent uczniów z pięciu szkół powiatu sępoleńskiego. To oznacza, że prawie połowa oblała egzamin z przynajmniej jednego obligatoryjnego przedmiotu. To gorszy wynik od średniej w regionie (70,1 proc.) i kraju (74,5). Stawia on powiat w drugiej połowie rankingu. Gorzej wypadli tylko uczniowie z powiatu: włocławskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i bydgoskiego.

Z języka polskiego zdało 83 procent naszych maturzystów na średnim poziomie 47 procent. Lepiej niż z językiem ojczystym uczniowie poradzili sobie z językiem angielskim. Zdało go 87 procent przystępujących do egzaminu ze średnim wynikiem 66 procent. Najgorzej wypadła matematyka. Zdawalność wyniosła 61 procent z wynikiem na poziomie 41 procent.