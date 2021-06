Wypadek koło Sępólna. Czołowo zderzyły się ciężarowy z osobówką. Jedna osoba poszkodowana [zdjęcia] Sandra Szymańska

W czwartek, 24 czerwca, ok. godz. 8, na trasie z Sępólna do Tucholi w okolicach Sikorza doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. 27-letni kierowca audi trafił do szpitala. Droga wojewódzka nr 241 była w tym miejscu przez dwie godziny zablokowana.