Wypadek na autostradzie A1. Zderzenie pięciu samochodów w powiecie chełmińskim. "To skutek niefortunnych zdarzeń"

Zgłoszenie zderzeniu aut wpłynęło około godz. 6.45. Na 105 km w kierunku Łodzi - w Gorzuchowie (gmina Stolno, pow. chełmiński) - służby zastały cztery samochody osobowe oraz bus. Pojazdami podróżowało łącznie siedem osób, które nie zostały poszkodowane i opuściły samodzielnie pojazdy. Podczas działań ruch odbywał się jednym pasem.

- Zdarzenie na A1 to skutek następujących po sobie niefortunnych zdarzeń - mówi podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie. - Na 105 km autostrady kierujący volkswagenem golfem postanowił wyprzedzić jadące przed nim renault trafic. Zrobił to nieudolnie, doszło do kontaktu między pojazdami, w efekcie zaczęły się obracać i uderzyły w barierki. Pojazdy pozostały na kołach i - na szczęście - nikomu nic się nie stało.