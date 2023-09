Wypadek na DK 10 pod Nakłem. Kierowca trafił do szpitala, droga była zablokowana

Kierowca w szpitalu

Nie doszło do zderzenia z innym autem, nikt poza kierowcą nie został poszkodowany. Co do mężczyzny, który był za kierownicą auta - jak podaje policja - wymagał pomocy medycznej. Został przetransportowany do szpitala. Służby nie informują na razie o stanie, w jakim się znajduje.

Zaraz po tym, jak doszło do zdarzenia, trasa nr 10 była częściowo zablokowana. Policja informuje, że obecnie DK nr 10 w miejscu, w jakim wydarzyła się kolizja, jest już przejezdna. Swoje czynności wykonują strażacy i policjanci, którzy mają wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do zaistnienia tej sytuacji.

DK nr 10 w rejonie, w jakim doszło do zdarzenia, to mocno uczęszczana trasa, łącząca Bydgoszcz z Piłą, Wałczem i Szczecinem.