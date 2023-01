Wypadek na DK 25 w Prądocinie pod Bydgoszczą. Zderzyły się cysterna i dwa samochody osobowe [zdjęcia]

Zobacz wideo: Zmiany nazw miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem

Uwaga kierowcy. W poniedziałek 9 stycznia w Prądocinie pod Bydgoszczą doszło do zderzenia cysterny przewożącej olej napędowy z dwoma samochodami osobowymi. Droga Krajowa nr 25 była przez moment była zablokowana, koło południa policjanci wprowadzili ruch wahadłowy.

- Sprawdziliśmy cysternę, nie ma wycieku - zapewnia st. kapitan Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe.

Jak ustalili policjanci, kolizję spowodował kierowca osobowego fiata, który zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką. Jej kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Następnie z fiatem zderzyło się audi. W uszkodzonym pojeździe został uwięziony kierowca fiata. Po wydobyciu został on przewieziony do szpitala.