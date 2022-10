Wypadek na trasie Wieszczyce - Kęsowo. Jeden z kierowców był pijany Anna Klaman

To 46-letni kierowca skody zjechał na przeciwny pas ruchu na drodze Wieszczyce - Kęsowo. KPP w Tucholi

Do zderzenia dwóch samochodów doszło dziś rano, przed godz. 8. 46-letni kierujący skodą miał aż 2,4 promila. On i kierująca mitsubishi zostali przewiezieni do szpitala.