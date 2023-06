Wypadek podczas zawodów motorowodnych w Żninie. Zawody zostały zakończone

Zawody motorowodne w Żninie. Zobacz wideo

Do wypadku doszło w drugim wyścigu w klasie F-500. Tuż po wypadku wyścigi wstrzymano. O opisane tego co się stało poprosiliśmy Stefana Czarneckiego, który jest jednym z komentatorów tegorocznych zawodów w Żninie, a także wieloletnim miłośnikiem i znawcą zawodów motorowodnych.

- Wyścig ten był dla Polski bardzo interesujący. Nasz sztabowiec Marcin Zieliński ze Szczecina będąc najpierw na czwartym, potem na trzecim miejscu brawurowo zaatakował i być może zrobił to nieprzypadkowo przed pomostem, gdzie jest najwięcej kibiców i wyszedł na prowadzenie. Tego prowadzenia nie oddał do końca wyścigu i został :wymachany" przez szachownicę (dojechał na metę jako pierwszy - przyp. red). Cały czas za nim toczyła się walka pomiędzy Giuseppe Rossi i Słowakiem Jungiem. Tuż przed metą łódki bardzo się do siebie zbliżyły, ale nie dotknęły się i na wskutek próżniowej poduszki, którą stworzyła bliskość i szybkość, obaj wylecieli w powietrze koziołkując wielokrotnie i spadając do wody. Ich łódki na wodzie wylądowały do góry dnem - opowiedział nam Stefan Czarnecki.