Wypadek przy szkole w Sadkach w powiecie nakielskim. Jedna osoba trafiła do szpitala OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Informacja o tym, że w Sadkach, w rejonie szkoły, czołowo zderzyły się dwa auta osobowe, wpłynęła na stanowisko kierowania nakielskiej komendy krótko po godzinie 7 KPP Nakło

We wtorek, 15 listopada, przy szkole w Sadkach (powiat nakielski) doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Mężczyzna trafił do szpitala.